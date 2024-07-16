‘Milyoner Aile’ ilk bölümüyle bu akşam atv ekranlarında

BU yarışmada milyoner olmak çok kolay. Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, aileceen hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor. Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor. Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak programa veda ediyorlar. Milyoner Aile'nin ilk bölümünde yarışacak şanslı aileler ise: Tekirdağ'dan Mertgenç Ailesi, Sakarya'dan katılan Ergin Ailesi, İstanbul'dan Yerinmez Ailesi, İzmir'den Yakak Ailesi olacak.