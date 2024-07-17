atv’nin Kara Dut dizisine 3 transfer

Sırma Yanık'ın yazdığı, Murat Saraçoğlu'nun ise yönetmen koltuğuna oturacağı "Kara Dut" dizisinin oyuncu seçimi devam ediyor. Yeni sezon için oyuncu seçimleri ve dizi çekimleri tam gaz sürerken Tims&B'nin ATV için çekeceği "Kara Dut" dizisine 3 oyuncu daha katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Atv ekranlarında yayımlanacak olan Kara Dut dizisi dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor.

ÇARPICI HİKAYE

Kara Dut dizisi Tims&B'nin atv için çekeceği "Yasak Aşk" dizisinden sonra ikinci proje olarak dikkat çekiyor. Çocukluğundan kalma ağır bir anne travması olan, elde ettiği başarıyla da babası ile 3 kız kardeşini yalıda yaşatan kişisel gelişim atölyesi sahibi, yazar Zuhal Erdem'in çok konuşulacak hikâyesini anlatan dizide İrem Helvacıoğlu Zuhal'i, değerli aktör Engin Şenkan Zuhal'in babası Çetin'i, Aslı İnandık ise Zuhal'in büyük kız kardeşi Figen'i canlandıracak.

ROLLER BELLİ OLDU

Dizideki Zuhal'in büyük aşkı "Tayfun" karakteri için görüşmeler sürerken, diziye Naz Elmaz, Ebrar Karabakan ve Onur Güçay dahil oldu. Dizide Tayfun'un eski eşi Nihan'ı Naz Elmas canlandıracak.

Erdem ailesinin en küçük kızı Begüm'ü Ebrar Karabakan oynayacak. Kara Dut'ta Figen'in (Aslı İnandık) eşi Ayhan'a "Lohusa" filmindeki muhteşem performansıyla beğeni toplayan Onur Gürçay hayat verecek.