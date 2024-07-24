Milyoner Aile olmak çok kolay

AİLECE milyonlarkazanabileceğiniz ilkve tek yarışma "MilyonerAile" Engin AltanDüzyatan'ın sunumuylabu akşam 4. bölümüylesaat 20.00'de ekranlarageliyor. Her bölümfarklı illerden 4 aileninyarıştığı bu programdakazanmak var, kaybetmekyok. Bu yarışmadamilyoner olmakçok kolay. Çünkü yapmanızgereken tek şeycevabı zaten içinde olanvideo sorularını, aileceen hızlı ve doğru şekildeyanıtlamak. MilyonerAile'de, 15 soruyaen çok doğru cevabı, enhızlı sürede veren aileher bölüm 500 bin liranınsahibi olurken, en azdoğru cevabı, en uzunsürede veren bir aileprograma veda ediyor