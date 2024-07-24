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Milyoner Aile olmak çok kolay

Milyoner Aile yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00’de atv’de.

HABER MERKEZİ
Milyoner Aile olmak çok kolay
AİLECE milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla bu akşam 4. bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geliyor. Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok. Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay. Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak. Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor
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