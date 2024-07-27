‘Kör Nokta’ya iki bomba başrol

Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizisi Kör Nokta'nın başrol oyuncuları İsmail Ege Şaşmaz'la Rabia Soytürk'ten ilk poz geldi. Fotoğraf, dizi hakkında merak uyandırdı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

AŞK VE ADALET SAVAŞI

"Kör Nokta" dizisinde Rabia Soytürk kadın başrol olarak seçilirken, İsmail Ege Şaşmaz ise erkek başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkacak. Dizi, Gece ve Aslım adlı karakterlerin, suç ve suçlunun iç içe geçtiği bir trafik kazası sonrası adalet arayışına girişmelerini ve bu süreçte birbirlerine aşık olmalarını konu alacak. Kör Nokta dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Dizinin ilk bölümü için geri sayım başlamış durumda.

İKİLİDEN İLK POZ GELDİ

İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün birlikte verdiği ilk poz, dizinin hayranları arasında büyük ilgi gördü. İkilinin uyumu, dizinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler tarafından olumlu yorumlarla karşılandı. "Kör Nokta", Gece ve Aslım'ın karmaşık ve sürükleyici hikayesini ekrana taşıyacak. Bu hikaye, izleyicilerin nefesini kesecek bir aşk ve adalet savaşına dönüşecek.