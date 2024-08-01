Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Genco Erkal hayata veda etti

Bir süredir kan kanseri tedavisi gören sanatçı Genco Erkal yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haber kızı Ayşe Erkal'ın 03.00'te usta sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajla öğrenildi. Erkal cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak.

"HOŞÇA KALIN DOSTLARIM"

Erkal'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez...Tek hecesiz elveda" ifadelerine yer verildi.

İki gün önce Kenan Işık ve dün de usta ünlü oyuncu Genco Erkal'ın hayatını kaybetmesi sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. 2024 yılı pek çok sanatçının aramızdan ayrıldığı yıl oldu. Bu sanatçılar, eserleri ve sanatlarıyla bizlere miras bıraktıkları değerlerle anılacaklar. Onların hayatları ve sanatları, Türk kültürüne yaptıkları katkılarla hatırlanacak ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecek.

BU YIL ARAMIZDAN AYRILAN ÜNLÜ İSİMLER

Ayla Algan: Usta tiyatro sanatçısı, Ayla Algan, 86 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata veda etti.

Alev Alatlı: Köşe yazıları ve eserleriyle tanınan Alev Alatlı, 2024 yılında hayatını kaybeden Alatlı, düşünceleri ve kalemiyle hatırlanacak.

Ergin Duru: "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Ergin Duru, 2024 yılında hayatını kaybetti.

Yüksel Uzel: Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden Yüksel Uzel, 2024 yılında hayatını kaybetti. Uzel, uzun süre yurt dışında tedavi görmüştü

Bahar Öztan: Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan, kanserle mücadelesinde dördüncü kez mağlup oldu ve 2024 yılında hayatını kaybetti.

Tolga Savacı: Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden Tolga Savacı, Şubat 2024'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Efe Deprem: Genç yaşta motorsiklet kazası sonucu vefat eden Efe Deprem, özellikle "80'ler" dizisindeki rolüyle tanınmıştı.

Türker İnanoğlu: Türk sinemasının duayen isimlerinden Türker İnanoğlu, "Bay Sinema" olarak anılan bir yapımcı, yönetmen ve senaristti. Nisan 2024'te hayatını kaybeden İnanoğlu, Yeşilçam'a yaptığı katkılarla unutulmayacak.

Ahmet Uğurlu: 72 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu "Tabutta Rövaşata", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç." gibi yapımlarda rol almıştı.

Murat Soydan: Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Murat Soydan, 84 yaşında hayatını kaybetti. 221 filmde oynayan Murat Soydan, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı.

KENAN IŞIK: 10 yıl önce beyin kanaması geçiren ve yıllardır tedavisi süren Kenan Işık'tan 29 Temmuz'da acı haber geldi. 76 yaşındaki Işık hayatını kaybetti.