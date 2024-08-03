D&R Urladam Kitap Festivali’nde Kulin ve Ortaylı izdihamı

Oyuncu çift Ercan ve Nazan Kesal'ın sahibi olduğu, Ege'nin kültür ve sanat merkezi Urladam'da ilk kez düzenlenen etkinliğin birinci gününde vatandaşların ilgisi yoğundu. D&R Urladam Kitap Festivali'nde ilk gün yazar Ayşe Kulin ve tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın söyleşileri ile imza buluşmaları gerçekleştirildi.

Ayşe Kulin 'Kendimi Urlalı sayıyorum' dedi.

KİTAPLARI ULAŞTIRDI

4 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan organizasyon kapsamında, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, İclal Aydın ve Ercan Kesal da okuyucularıyla buluşacak. Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İlçe Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Turkuvaz İcra Kurulu Üyesi Hilmi Hülür, D&R Türkiye Genel Müdürü Mustafa Altındağ, D&R Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu ve D&R Mağazalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taner Bandırma'nın da yer aldığı açılış töreni sonrası, Ayşe Kulin kitaplarının ortaya çıkış serüvenlerini dinleyicileriyle paylaştı.

Söyleşinin ardından İlber Ortaylı da tarih ve edebiyat ağırlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Aşırı kalabalık nedeniyle İlber Ortaylı'nın imza buluşması ertelenmek zorunda kaldı. Okuyucuların isim ve adresleri alınarak, ünlü tarihçi tarafından daha sonra imzalanan kitaplar, kendilerine ulaştırıldı.

'HAYALLERİMİZ ÇOK BÜYÜK'

2 binin üzerinde edebiyat tutkununun katılım gösterdiği organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Urladam kurucusu, oyuncu ve yazar Ercan Kesal "4 gün boyunca İstanbulluları kıskandıracak bir festivale tanıklık edeceğiz. Burada çok keyifli çalışmalara imza atacağız. Umutlarımız ve hayallerimiz çok büyük" yorumunu yaptı. Ayşe Kulin ise "30 yıla yakın zamandır her yaz Urla'ya gelirim bu nedenle kendimi Urlalı sayabilirim" dedi. İlber Ortaylı da "Çocukların sanat eğitimi gördüğü, gençlerin dolu dolu vakit geçirdiği böyle bir kültür sanat merkezinde olmaktan mutluyum. Beni bu festivale davet ettikleri için D&R'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.