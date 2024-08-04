İzmirliler festivalde bir araya geldi: İclal Aydın ve Alper Canıgüz buluşması

İzmir Urladam'da düzenlenen 'D&R Urladam Kitap Festivali'nin ikinci gününde oyuncu- yazar İclal Aydın ve yazar Alper Canıgüz okuyucularıyla bir araya geldi. Kaleme aldığı eserler ve bazılarının diziye dönüştürülme aşamalarından bahseden İclal Aydın, günlük hayatta kadınların ikilemde kaldığı diyet yapma ve yemeklerle ilgili de deneyimlerini paylaştı.

Alper Canıgüz ise "Polisiye parodisi çalışmalarını severim. Dedektif Alper Kamu karakterini tek kitap olarak yazacaktım. Ancak kafamdaki çocuk susmadı. O yüzden kitabın devamını getirdim" şeklinde konuştu. Bugün ise festival kapsamında Gaye Boralıoğlu, Murat Menteş ve Kürşat Başar söyleşileri olacak.