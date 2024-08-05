İzmirlilere psikoloji dersleri

Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence platformu D&R tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, yine keyifli sohbetler, yine samimi imza buluşmaları, yine hatıralarda kalan güzel anlar yaşandı. Günün ilk söyleşisi psikiyatrist, psikoterapist, yazar Aslı Aktümen moderatörlüğünde Ercan Kesal'dan geldi. Daha sonra da Beyhan Budak'ın "Dijital Çağda Kişisel Gelişim" konulu söyleşisi gerçekleştirildi. Kesal ve Budak okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Akşam saatlerinde ise Flört grubunun konseri gerçekleştirildi.

'YILLAR SONRA OLMAYACAĞIZ'

İnsanların hırsları nedeniyle pek çok güzellikten kendisini mahrum ettiğini söyleyen Ercan Kesal, "İnsan nasıl bu kadar bencil ve ben merkezli olabilir? Bu neden sonra başladı acaba? Etrafınızda gördüğünüz bütün binalar, yapılar yıllar sonra yıkılacak. Ama Ayasofya kalacak. Kısa bir süre sonra birçoğumuz hayatta olmayacak. Hatta 100 yıl sonra hiçbirimiz olmayacağız. Ama Dostoyevski'nin 'Ecinniler'i olacak, 'Karamazov Kardeşler' olacak. Mona Lisa kalacak. Bu hem acayip hem de harika bir şey değil mi? Demek ki bu dünyanın sahibi, insanın ortaya çıkardığı, vesile olduğu şeylerden başkası değil" diye konuştu.

'KABULLENİNCE İYİLEŞİYORUZ'

Klinik psikolog Beyhan Budak ise 'Terapi Defteri'nde anlatmak istediği konuyu özetleyerek, "İnsanları en çok yoran durumlardan biri, yaşadığımız şeylerden ziyade haksızlığa ve adaletsizliğe uğramış olmamız. Hayattaki tüm acılarımızın kaynağı bir ayrılıktan başlar. Paradan ayrılmak, statüden, konumumuzdan ayrılmak, sevdiğimizden ayrılmak. Olan oldu. Sonrasında nasıl devam edebileceğine odaklanmalı, geçmişe takılı kalmamalı. İyileşenler ve iyileşmeyenler arasında gördüğüm bu. İnsan yenildiğini anlayınca, kabullenince iyileşiyor" dedi.