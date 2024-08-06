D&R Urladam binleri ağırladı

Oyuncu-yazar Ercan Kesal ve eşi oyuncu Nazan Kesal'ın sahibi olduğu Urladam'da 1-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen organizasyon kapsamında Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, İclal Aydın, Ercan Kesal, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, Alper Canıgüz, Gaye Boralıoğlu ve Selda Güleç de okuyucularıyla hem söyleşide bir araya geldi hem de kitaplarını imzaladı. Türkiye'nin en büyük kültür-sanat ve eğlence platformu D&R tarafından ilki düzenlenen etkinlik, çok keyifli edebiyat buluşmalarına, samimi sohbetlere, renkli imza aktivitelerine ve güzel hatıralara ev sahipliği yaptı.

KİTAPLARA BÜYÜK İLGİ

Eğlenceli sanat atölyeleri, müzik dinletileri ve 4 gün boyunca açık kalan Ozan Ünal heykel sergisinin yer aldığı her günün sonunda Yeşilçam'ın en sevilen unutulmaz yapımları "Sultan", "Bizim Aile", "Neşeli Günler" ve "Mavi Boncuk" filmlerinin açıkhava gösterimleri izleyicilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca bu organizasyona özel olarak sabah 09.00'dan gece 01.00'a kadar hizmet veren Urladam'ın içerisindeki D&R stantlarında binlerce kitap satışı da yapıldı.

'BURASI HEPİMİZİN'

Festivalin bitiminde konuşan Nazan Kesal, "Kitap Urladam'a çok yakışıyor. Burası sadece bizim değil, hepinizin. Dünyada ne kadar çok kötülük varsa, iyilik ve sanat üretmek için de o kadar çok sebebimiz var. Bu mekanlara hep birlikte sahip çıkalım" şeklinde konuştu.