Çeşme sularında aile saadeti

Çeşme'de olmaktan büyük keyif alan başarılı oyuncu Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci, oğulları Can ile sıcak günleri denizde serinleyerek geçiriyor. Gittikleri bir beach'te baba-oğul suyun içinde top oynarken, Engin Bey'in sergilediği rol yapma ve oyunculuk performansı da takdire şayandı.

TAKIM TAMAMLANDI

Oğlunun attığı topu yakalarken zorlanıyormuş gibi davranan Engin Hepileri, uzun süre suda oynayarak bir yandan da eşinin gelmesini bekledi. Daha sonra Beyza Şekerci'nin de oyuna katılmasıyla ekip tamamlanmış oldu. El ele tutuşup denizin içinde ilerleyen ünlü aile, derin bölgelere geldiklerinde ise sırayla Can'ı kucaklarına alıp dolaştı. İyice serinledikten sonra şezlonga doğru yürüyen Beyza Hanım, oğlunu plaja kadar sırtında taşırken, Can'ın keyfine diyecek yoktu.

BABA-OĞULUN ŞORT UYUMU

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren oyuncu Sarp Akkaya ile Sinem Akkaya çifti de, oğulları Kaan ile plajların mutlu ailelerinden biri. Çiftlikköy'deki bir beach'e giden Akkaya ailesi, denizde oldukça eğlenceli bir zaman geçirdi. Annelik içgüdüsüyle hareket eden ve gözlerini 3 yaşındaki oğlunun üzerinden bir saniye ayırmayan Sinem hanım, Kaan'ı suyun içinde sağa sola savurup eğlenmesini sağlarken bir an bile yorgunluk belirtisi göstermedi. Oğluyla aynı renk şort giyen Sarp Akkaya ise uyumlu görünümüyle hayli sevimliydi. Ailedeki bir diğer uyum ise Akkaya çiftinin sırtlarındaki kanat figürlü dövmeleriydi.