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Haberler Sarmaşık

Çeşme sahilinde aile saadeti

Yaz aylarını Çeşme’deki evlerinde geçiren ancak bir süredir Avrupa turunda olan Barış Falay ve Esra Ronabar çifti, ülkeye döner dönmez soul ğu Çeşme’de aldı. Ünlü çiftin sahildeki romantik halleri objektiflere yansıdı.

ERCAN AKGÜN
Çeşme sahilinde aile saadeti

Mutlu birliktelikleri devam eden Barış Falay ve Esra Ronabar çifti, yaz aylarını Çeşme'de geçiriyor. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift Fun Beach'te objektiflere takıldı.

ÜNLÜ ÇİFT AŞK TAZELEDİ

Rol aldığı dizi gereği uzun sakallarıyla ekranlara gelen Falay, bu kez traş olmuş haliyle tatil modundaydı. Çiftlikköy'deki Fun Beach'te objektiflere takılan oyuncu çift, sahil kısmında uzun süre baş başa sohbet ettikten sonra güneşin batışına doğru denize girmeye karar verdi. Suyun içinde el ele tutuşup yürürken bir yandan da birbirlerine sarılan Falay ve Ronabar'ın romantik halleri görülmeye değerdi. Ünlü çift karaya doğru çıkarken, Esra Hanım da eşinin sırtına sarılarak sahile kadar bu şekilde yürüdü.

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