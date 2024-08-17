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Haberler Sarmaşık

Çağla Şıkel oğullarıyla Çeşme’deydi! Denizde tenis keyfi

Yaz tatilini her sene İzmir Çeşme’de geçiren ve bu sezon televizyon programına erken başladığı için bir ayağı İstanbul’da olan Çağla Şıkel, Alaçatı’daki bir beachte çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Kendi boyunu geçen büyük oğlu Kuzey başta olmak üzere tüm aile üyeleri gözlükleri takarak, defalarca scooter gezintisi yaptı, Şıkel ise onlarla ilgilendi.

HABER MERKEZİ
Çağla Şıkel oğullarıyla Çeşme’deydi! Denizde tenis keyfi

İzmir Çeşme'de oğullarıyla birlikte tatil yapan ünlü mankensunucu Çağla Şıkel, denizde keyifli vakit geçirdi. Denizde yüzmekten çok oğullarıyla aktivite yapmayı seven güzel mankensunucu, ilk önce küçük oğlu Uzay ile plajda tenis oynadı. Sağlıklı beslenme ve sporu hayatından eksik etmediği her halinden belli olan Çağla Şıkel, fiziki görünümüyle genç kızlardan farksızdı. Tenis sonrası ailece deniz scooterine binmek için suyun derinine doğru ilerleyen ünlü sunucu, denizde karşılaştığı sevimli bir çocuğun kendisine bir şeyler söylediğini fark edince, ilgilenip konuşmadan geçemedi.

GEZMELERE DOYAMADI

Büyük oğlu Kuzey başta olmak üzere tüm aile üyeleri gözlükleri takarak, defalarca scooter gezintisi yaptı. Yakışıklılığını babası Emre Altuğ'dan, boyu posu da annesinden alan Kuzey, deniz oyuncağıyla gezmelere doyamadı. Günün son turlarını yapan Kuzey'e derinlere gitmemesi için uyarıda bulunan Şıkel, tıpkı maçı uzaktan yöneten teknik direktörler gibi oğlunun gideceği yerleri de el kol işaretleriyle gösterdi.

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