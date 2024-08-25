Bieber çiftinin bebeği dünyaya geldi

HOLLYWOOD'UN en gözde çiftlerinden Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber, sosyal medya sayfalarından yaptıkları ortak bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurmuştu. İkili, Los Angeles'taki bir hastanede gerçekleşen doğumla bebeklerine kavuştu.

'EVİNE HOŞGELDİN'

KANADALI şarkıcı Justin Bieber, podyumların aranan ismi Hailey Baldwin'e gönlünü kaptırmıştı. Çift, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, minik oğullarına Jack Blues ismini verdi. Justin Bieber, 294 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından bebeğinin ayağını paylaşarak; "Eve hoşgeldin Jack Blues Bieber" mesajını yazdı. Şarkıcının 8.5 milyon beğeni alan gönderisine; başta Katy Perry, Kylie Jenner, Khloe Kardashian ve Lewis Hamilton gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.