Gezi provokatörü İzmir’de sanatın başında

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliği görevine, oldukça tartışmalı bir isim olan tiyatrocu Levent Üzümcü getirildi. Üzümcü, Gezi olaylarındaki tutumu nedeniyle İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden uzaklaştırılmıştı. Muhalefet adı altında provokatif ve bölücü söylemleriyle tanınan Levent Üzümcü, geçtiğimiz günlerde PKK terör örgütüne yakın bir televizyon kanalına bağlanarak PKK'ya yönelik operasyonlara tepki göstermiş, "Kürtleri düşman olarak görüyorlar", "Kürtlere yapılan saldırılara tepki göstermeyenden muhalif olmaz" gibi skandal ifadelere imza atmıştı.

BAŞVURUDA BULUNMUŞ

Üzümcü, görevden alınma gibi bir durum olmazsa üç yıl boyunca bu koltukta oturacak. İzmir Şehir Tiyatroları'nın yeni Danışma Kurulu'nun, İzmir Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliği'ne yapılan başvuruları değerlendirerek, adaylar hakkında detaylı raporlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sunduğu, Tugay'ın da bu isimler arasından Levent Üzümcü'yü seçtiği öğrenildi. Başkan Tugay, geçtiğimiz günlerde de İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'i görevden aldığı için eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Danışma Kurulu; müzisyen Cem İdiz, araştırmacı yazar Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen Müjdat Albak, oyuncu Nazan Kesal, yönetmen Orhan Alkaya, yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk,Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Tamer Levent, siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay'dan oluşuyor.

GÖREVE GETİRENLER KİME DİYET ÖDÜYOR?

Sosyal medyada pek çok kullanıcı Levent Üzümcü'nün göreve getirilmesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. O paylaşımlardan bazıları şöyle:

- Gezi provokatörlüğü yapan, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonları eleştiren Levent Üzümcü'yü bu göreve getirenler kime hangi diyeti ödüyorlar?

- Bizim bu İzmir'den bir halt olmaz. Şehri b*k götürüyor. Bunlar terör sevici derdinde!

- Şimdi bu Levent Üzümcü iki yerden maaş alacak. Hem şişli Belediyesi'nden hem İzmir Büyükşehir'den. Ama muhalefet medyası bunu görmezden gelecek!

- Torpil böyle bir şey işte. Alacağı para iliklerine kadar haram zıkkım olsun!

- Yılların CHP yalakası olarak ödülünü almış Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmeni olmasına tiyatrocular değil, CHP'liler sevinir ancak! Olay siyasidir, tiyatral değil.