Esra Erol sezona bomba gibi giriyor

Esra Erol'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. Yaz sezonunun yavaş yavaş bitmesiyle birlikte dizi ve programların dönüş tarihleri belli olmaya başladı. Atv ekranlarının sevilen ve başarılı programı Esra Erol'un yeni sezon tanıtımı yayınlanırken, Erol'dan hayranlarını sevindiren haber geldi.

"ÇOK İYİ DİNLENDİM"

Ünlü sunucu Esra Erol, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. 2 Eylül'de yeni sezona başlayacaklarını duyuran Erol, program öncesi mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Bu yaz çok iyi dinlendiğini söyleyen Esra Erol, "Her şey yolunda, yeni sezon için hazırım. Bu yaz hiç olmadığı kadar dinlendim çok iyi geldi" dedi.