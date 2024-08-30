Şoray Uzun’un klasik merakı

Bir aydır ailesiyle beraber Çeşme'de tatilde olan Şoray Uzun, klasik araba tutkunu olan Dost Pide & Pizza'nın sahibi Reşat Akbaykal ile sohbet etti. Araç hakkında merak ettiklerini soran ünlü oyuncu, 1952 model Plymouth marka otomobilin 1975'ten beri Reşat Bey'de olduğunu, o yıllarda restoranın tüm ihtiyaçlarının ve alışverişlerinin bu araçla yapıldığını öğrendi.

Eskiden 1970 model Oldsmobil bulunan ve satmak zorunda kalan Şoray Uzun, klasik arabalara ayrı bir ilgisinin bulunduğunu söyledi. İngiltere'de işletme ve inovasyon bölümüyle ilgili üniversite eğitimi alan ve mekanın lezzetlerini tatmak için geçen seneden beri sabırsızlanan oğlu Kaan Uzun ise Çeşme'ye gelir gelmez soluğu Reşat Bey'in yanında aldı.