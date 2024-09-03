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İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ve dans dolu gece

Bu yıl kapılarını 93’üncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın üçüncü gününde ziyaretçiler müziğe ve dansa doydu. Alternatif Sahne’de Melis Fis sahne alırken RedBullDanceYour Style yarışmasının Türkiye Finali de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı

HABER MERKEZİ
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda müzik ve dans dolu gece

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Teknoloji" temasıyla ve "Zamanın Ötesine Geçiyoruz" sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki Çim Konserleri'nde Volkan Konak sahne aldı.

Genellikle Karadeniz şarkılarıyla tanınan Konak, Fuar konserinde Ege şarkılarıyla İzmirlileri coşturdu ve "İzmir aşk şehridir ve bu akşam aşk şarkıları söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Fuar'ın Alternatif Sahne konserlerinde, sahne alan Melis Fis, dinleyicilere müzik dolu bir gece sundu.

Genç yetenek Melis Fis, özellikle çocukların, gençlerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği konserde "Kara Kedi", "Gülü Sevdim Dikeni Battı" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. RedBull- DanceYour Style Türkiye finalinde ise izleyiciler, dans ve eğlence dolu bir gece yaşadı. Yarışmayı kazanan Esila Mayadağ, 9 Kasım'da Hindistan Mumbai'de düzenlenecek RedBull- DanceYour Style 2024 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

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