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Buray’dan Bodrum'da büyüleyici konser

HABER MERKEZİ
Buray’dan Bodrum’da büyüleyici konser
ŞARKILARIYLA gönüllere taht kuran Buray, KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen Bodrum Antik Tiyatro'daki konserinde efsane performansıyla Bodrum'u yıktı geçti. Bu yaz da batıdan doğuya Türkiye'nin dört bir yanında sevenleriyle şarkılarını seslendiren sanatçı, Bodrumlulara müzik şöleni yaşattı. Kral Pop Radyo medya sponsorluğundaki konsere dinleyicisinin alkışlarıyla çıkan Buray, sempatik tavırları ve muhteşem sahne enerjisiyle kendine hayran bıraktı. Sene boyunca çok sayıda ilde konser veren sanatçı, enerjisini ve ilhamını sevenleriyle hep birlikte şarkı söylemekten aldığını söyleyerek herkese teşekkür etti.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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