Türkiye Jokey Kulübü’nden Yeni Asır’a ödül

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu, "Bahse girerim çok eğleneceksiniz" adlı eseriyle Ulusal Yazılı Medya / Haber Dalı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hoşafoğlu'na ödülünü At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışmanın Seçici Kurul Üyesi Hakan Cantınaz takdim etti. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törende konuşan TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, 2023 yılındaki eserleriyle yarışmaya katılan basın emekçilerine teşekkür etti.

NİMET ÜYKEN SAYGI İLE ANILDI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve TJK asli üyelerinden oluşan seçici kurulun eserleri titizlikle değerlendirdiğini ifade eden Gülerce, "Ödül kazanan eser sahiplerini kutluyor, mesleki başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Burcu Ilgın Hoşafoğlu, "Bahse girerim çok eğleneceksiniz" adlı eseriyle Ulusal Yazılı Medya/Haber Dalı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Hoşafoğlu'na ödülünü At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cantınaz takdim etti.

Gülnur Gülerce, "Bu vesileyle 2009 yılında aramızdan ayrılan duayen gazeteci, at yarışı yazarı, kulübümüzün onursal üyesi merhum Nimet Üyken'i saygıyla ve rahmetle anıyorum. Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması'nın önümüzdeki yıllarda da hep beraber devam edeceğini arzulayarak sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

KURUL 45 ESERİ TİTİZLİKLE DEĞERLENDİRDİ

ŞEREF Salonu'nda gerçekleştirilen seçici kurul toplantısında, yarışmaya katılan 45 eser değerlendirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in başkanlığını, Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Ahmet Fisunoğlu'nun da sekreterliğini üstlendiği kurulda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkay, At Yarışı Yazarları Derneği İkinci Başkanı Atahan Murat Zilcioğlu, At Yarışı Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Cantınaz ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri Armağan Turhan ile Emre Karayel de yer aldı.