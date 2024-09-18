Dünyaca ünlü yıldız INJI İzmir’e geliyor!

Uluslararası müzik piyasasının Türk yıldızı INJI, dünya turnesi kapsamında Türkiye'de üç konser verecek. 13 Eylül'de Los Angeles'ta başlayan 22 duraklı dünya turnesinin Türkiye ayağında INJI, Ekim ayında Türk dinleyicileriyle buluşacak. ANKARA, İzmir ve İstanbul'da sahne alacak sanatçı, Grammy ödüllü Nile Rodgers ile çalıştığı yeni albümünü müzikseverlerle buluşturacak. GENÇ şarkıcı, 10 Ekim'de Ankara Milyon Performance Hall, 11 Ekim'de İzmir Ooze Venue ve 12 Ekim'de İstanbul Dorock XL Kadıköy'de sahne alacak. KISA sürede büyük bir çıkış yakalayan INJI, Gaslight isimli şarkısıyla milyonlarca dinleyiciye ulaştı.