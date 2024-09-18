Kör Nokta’nın yıldızından iddialı çıkış

Yeni sezonun iddialı dizilerinden Kör Nokta, heyecan dolu bölümleriyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. Dizinin başrol oyuncularından İlayda Çevik, ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâye anlatacaklarını belirterek "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.

ÖZEL HAZIRLIK

Asude karakterine hazırlanırken, onu en iyi şekilde anlamaya çalıştığını ifade eden İlayda Çevik, "Asude'nin zaaflarını keşfetmek ve insani yanlarını vurgulamak, onu daha gerçekçi kılmamda büyük bir rol oynadı. Bu ince noktalar, karakteri daha derinlemesine yorumlamama yardımcı oldu" şeklinde konuştu. Dizide Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik,Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, İrem Bakırtaş gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

KÖR NOKTA'NIN HİKAYESİ

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesi. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacak; aşk...