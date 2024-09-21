Kör Nokta, bu akşam ekranlarda!

Sinegraf imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizi bu akşam ekranlarda yerini alıyor. Fragmanıyla izleyicilerden tam not alan dizide oyuncuların uyumu dikkat çekerken, tanıtımda yer alan sahneler, izleyicilere güçlü bir hikaye ve oyunculuk performansı vadetti. Sosyal medyada da dizinin konusu ve karakterler büyük beğeni topladı.

AŞK, İHANET, ENTRİKA

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz'un paylaştığı, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol aldığı Kör Nokta'da Aslım ve Gece adındaki iki genç kız hikayenin merkezine oturtulurken büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Dizi, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak.

OYUNCULAR ANLATTI

Başarılı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizide canlandırdığı Cihan Alptekin karakteri hakkında yaptığı açıklamalarda "Her sahneyi okurken sonunda ne olacak merakı ile senaryoyu tek solukta bitirdim. Projenin yönetmeni Yusuf Ömer Sınav ile yaptığımız görüşme ve Cihan karakterine dair vizyonu beni çok etkiledi. Kör Nokta dizisi hayatımızdaki "kör noktaları" gözler önüne serecek. Proje içinde karakterlerin birbirleri ile olan ilişkisi, sadece size bir diziye değil gerçek bir hayat yolculuğu duygusuna sürüklüyor" dedi.

'TATMİN EDECEK BİR İŞ'

DİZİNİN en etkileyici karakterlerinden Asude'yi canlandıran İlayda Çevik ise izinin ilk bölümden itibaren izleyiciyi içine çekecek kadar etkileyici bir hikâyeye sahip olduğunu belirterek; "Bütün karakterler incelikle işlenmiş ve derinlemesine tasvir edilmiş. Bir oyuncu için en önemli meselelerden biri de bu. Seyircinin merakını diri tutacak ve her ayrıntısıyla tatmin edecek bir iş ortaya koyuyoruz" dedi.