Esra Erol’da itirafçıya gözaltı

Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın çocuklarıyla beraber evi terk ettiğini söyleyerek ailesinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi. Anlattıklarıyla herkesi şoke etti. Esra Erol'da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya'nın 16 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli çocuğu P.D'nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söyledi. Serkan Karakaya'nın anlattıklarına göre, 14 yaşındaki çocuğun istismarında öz baba suçlandı. Bu suçlamayı kaldıramayan öz babanın ise aynı gün intihar ettiği ortaya çıktı. İstismar eden kişinin Afgan Uyruklu Zahid Cabbar Gassami olduğu öğrenildi. Ayşe Karakaya, zihinsel engelli kızını kendi elleriyle istismar eden Zahid Cabbar Gassami teslim ettiğini ve dini nikah ile evlendirdiğini itiraf etti. Ekipler anne Ayşe Karakaya, üvey baba Serkan Karakaya ve Afgan uyruklu Zahid Cabbar Gassami gözaltına aldı.