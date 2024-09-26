Salı akşamı ekranların birincisi yine değişmedi

24 Eylül Salı atv ekranlarında dördüncü bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, "Tüm Kişiler" kategorisinin çok izlenen yapımı oldu. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Mahir ile Canfeza'nın birlikte Asaf Bey Konağı'na gelişleri tüm dengeleri değiştirdi.

Yayın boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan dizi, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un sahnelerine beğeni dolu yorumlar aldı. Heyecan dolu gelişmelerin yaşadığı dizi izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan dördüncü bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 7,17 reyting ve yüzde 20,75 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.