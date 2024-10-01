Sahneye geç çıkan Süperstar özür diledi

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro'daki konserinde yaşananlarla gündemde. Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.

Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.

"NELER ÇEKTİĞİMİ BİLSENİZ"

Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etmeye bile başladı. Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu. Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.

Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabii ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzden çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.