Ünlü şarkıcı Dalkılıç Kuşadası’nda otel açıyor

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın, Aydın Kuşadası'nda denize sıfır 70 odalı bir otel projesine yatırım yaptı. Dalkılıç'a ait otelin önümüzdeki yıl hizmete girmesi bekleniyor. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, müzik kariyerinden elde ettiği başarıları turizm alanına taşıyacak. Dalkılıç, Kuşadası'nda büyük bir yatırıma imza atıyor. Dalkılıç'ın denize sıfır konumda yer alan 70 odalı lüks bir otel inşa etmeye hazırlandığı öğrenildi.

DENİZE SIFIR OTEL

Dalkılıç, memleketi Kuşadası'ndan denize sıfır arsa aldı. Bir süredir Kuşadası'nda yaşayan Dalkılıç'ın, yeni otelinin önümüzdeki yaz açılması bekleniyor. Dalkılıç'ın tatil beldesinde mekanı da bulunuyor. Sahne almaya ve stüdyo çalışmalarına devam eden Dalkılıç'ın turizme yatırımı devam edeceği öğrenildi.