İzmir’de ikonik buluşma

Bugüne dek Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar kazandıran iki dev isim Ersay Üner ve Demet Akalın, İzmir'de efsane bir konsere imza attı. İlk kez aynı sahneyi paylaşan iki ünlü isimin konseri seyirciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gecede Ersay Üner ve Demet Akalın, Türk pop müziğinde klasikleşmiş olan 'Afedersin' ve 'Bebek' gibi hit şarkılarını seslendirerek büyük alkış topladı.

UNUTULMAZ ANLAR

İzleyiciler, Ersay Üner imzalı bu iki Demet Akalın hitinin enerjisini hep birlikte hissederken, ikiliye eşlik etti. Ayrıca, son dönemde büyük beğeni toplayan 'Büyük Oyun' şarkıları da geceye damgasını vurdu. Türk pop müziğinde yıllardır iş birlikleriyle adlarından söz ettiren Ersay Üner ve Demet Akalın, bu özel gece ile müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattılar. Konserin ardından sosyal medyada paylaşılan coşkulu anlar, bu ikonik buluşmanın uzun süre konuşulacağının sinyallerini verdi.