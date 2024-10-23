Sahnelerden mahkemelere

2005 yılında Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Ebru Polat, bir süre avukat olarak görev yaptıktan sonra kariyerini bambaşka bir alan olan müzik üzerine kurmaya karar vermişti. 2007'de 'Çetin Ceviz' adını verdiği ilk albümünü müzikseverlerle buluşturan ünlü şarkıcı, yıllar sonra asıl mesleğine geri dönme kararı aldı.

Ünlü sanatçı sanatçı kimliğinin yanında avukatlık mesleğini de icra ettiği belirtti.

İKİ MESLEĞİ BİRLİKTE YÜRÜTECEK

Ünlü sanatçı Polat, "Şu an sanatçı kimliğimin dışında avukatlık mesleğine geri döndüm. Yeni bir projem yok fakat bir avukat olarak kadın hakları ve hayvan haklarını savunmak üzere geri döndüm" diyerek hem sanatçılığı hem de avukatlığı birlikte yürütme kararı aldığını dile getirdi.

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, 'Git avukat ol' derler. Şarkıcılık herkese hitap eder. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki?" şeklinde konuşmuştu.