Sanatçılar teröre sessiz kalmadı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız ise yaralandı. TUSAŞ'ın nizamiye girişinde meydana gelen terör saldırısına sanat camiasının ünlü isimlerinden de lanet mesajları yağdı.

Hadise, Ziynet Sali, Sibel Can, Mesut Özil , Ebru Gündeş ve Kubilay Aka gibi isimler teröre lanet okuyarak baş sağlığı mesajları yayınladı.

İŞTE ÜNLÜLERİN PAYLAŞIMLARI...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

KUBİLAY AKA

MİPCOM Cannes fuarından dönen Kubilay Aka "Yaşadığımız olaylar bizi çok üzdü. Lanetliyoruz her yerde böyle şeyleri. Biz Ülkemizi temsil ederken ülkemiz de böyle şeylerin olması hoş değil sevinemiyoruz" dedi.

ZİYNET SALİ

"ŞEHİTLERİMİZE Allah'tan rahmet diliyorum. Terörü lanetliyorum."

SİBEL CAN

"ANKARA'DA hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

DANİLO ZANNA

"TERÖRÜN her türlüsüne lanet olsun."