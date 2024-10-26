Cannes’dan mutlu döndüler

3 Eylül'de start veren Bir Gece Masalı dizisi, başrol oyuncularıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un ana karakterliğinde çekilen dizinin set arkası halleri, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Su Burcu Yazgı Coşkun, rol arkadaşı Burak Deniz ile Cannes'da MIPCOM Uluslararası Fuarı'na katıldı.

İLGİ BÜYÜK

atv dizisi Bir gece Masalı'nın iki başrolü Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, Cannes'daki dizi fuarıdan dönüşte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Gazetecilerin, 'Cannes sizin için nasıl geçti?' Sorularına oyuncu, "Güzel geçti. Satışımızı yaptık galiba" dedi. İkilinin Mipcom Cannes etkinliğinde samimi halleri dikkat çekmişti. Burak Deniz, "Cannes'dan Yazgı ile birlikte döndük. Mipcom için oradaydık. Türk dizileri gayet ilgi topluyor. Bizim de dizimiz yurtdışına açılacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu. Muhabirin hatrını sorduğu Su Burcu Yazgı Coşkun ise, "İyiyim. İlk seferimdi benim. Çok güzel geçti" diyerek gözlerden kayboldu.

DİZİNİN KONUSU

Türkiye'nin en sevilen dizileri arasında yerini alan Bir Gece Masalı, Su Burcu Yazgın Coşkun ve Burak Deniz ana karakterleriyle daha da heyecanlı bir hal alıyor. İki başarılı oyuncuyu sevenler, diziyi izlemek için Salı günlerini sabırsızlıkla bekliyor. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan aşklarını ekrana taşıyan Bir Gece Masalı, büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.