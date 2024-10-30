Osman Bey iki ateş arasında

ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 168. Bölümü, 30 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

LUCAS bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. İki ateş arasında kalan Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN

YENİ bölümde, uç topraklarda artık kılıçlar çekildi. Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'teki Rum ahaliyi kışkırtarak büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?