ATV ekranlarının yeni dizisi Kar Çiçekleri’nin başrolü: İpek Bilgin

Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı'nın yapımcısı NGM, yine çok konuşulacak bir projenin hazırlıklarına başladı. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Başarılı isim, Kar Çiçekleri'nde Hicran karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokunmayı hedefliyor. Yakında İstanbul'da sete çıkacak "Kar Çiçekleri", hikayesi, güçlü karakter dinamikleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekecek.

EZEL'DE ROL ALMIŞTI

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan İpek Bilgin 2000'de 48. Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Bilgin, "Hırsız Polis" ve "Ezel" (2009-2010) gibi yapımlarda önemli roller üstlenmiştir. İpek Bilgin, hem tiyatro hem de sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar süren etkili bir kariyere sahiptir.