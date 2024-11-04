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Türkiye’nin en iyi klarnet virtüözleri aynı sahnede

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali, usta sanatçıların konseriyle sona erdi

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin en iyi klarnet virtüözleri aynı sahnede

Agora Ören Yeri'nde Cuma günü başlayan festivalde Cumartesi günü ilk olarak klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, konser verdi. Festivalin 12 yıldır düzenlendiğini ve birçok ustayı ağırladıklarını anımsatan Çağrı, yine 3 ayrı ustanın konseriyle festivali tamamlayacaklarını söyledi.

İKİSİ BİR ARADA ŞENLİK

Konuşmanın ardından Serkan Çağrı ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici birlikte konser verdi. Daha sonra tek başına şarkılar çalan Şenlendirici, sahneyi Kirpi Bülent'e bıraktı. Kirpi Bülent konserinin ardından sahneye çıkan ünlü klarnetçi Vassilis Saleas bir konser verdi. Festivalde, klarnetin efsaneleri çok sayıda parçayı aynı sahneyi paylaşarak çaldı. Festivale çok sayıda müziksever katıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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