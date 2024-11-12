atv’nin iddialı dizisi Can Borcu’ndan yeni kareler

ATV ekranlarının yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı yeni dizisi "Can Borcu"nun çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. İzleyicileri aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı.

SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

DİZİNİN setinden paylaşılan yeni kareler de büyük beğeni topladı. "Can Borcu" nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten gibi başarılı isimler yer alıyor. Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor.