Yılın yükselen yıldızı: Su Burcu Yazgı Coşkun

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun Harpers dergisinin düzenlediği ödül töreninde "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü. Dünyanın en köklü moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın, tüm dünyada düzenlediği ve başarılı kadınları onurlandırmayı amaçlayan "Women of the Year" (Yılın Kadınları) Ödülleri, Türkiye'de ikinci kez sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Türkiye'nin ilham veren isimlerine ödülleri sunulurken "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü Bir Gece Masalı'ndaki rolüyle Su Burcu Yazgı Coşkun aldı. ww Genç oyuncu; "Bu yolculuğun henüz başında bu ödülle yolculukta destek almak çok güzel." diyerek teşekkür etti.