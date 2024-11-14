Mahir ve Canfeza’nın konağa gelişi her şeyi değiştirecek

ATV ekranlarında on birinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Gece Masalı en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir aldıkları evlilik kararıyla herkesin hayatını etkileyecek bir yola girdi.

11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza'yı bir kez daha Selim'in elinden Mahir kurtardı. Gizlice bahçede olanları izleyen Kürşat, Mahir'i vurmak üzere olan Selim'i etkisiz hale getirdi. Denizli'ye hikayelerinin başladığı yere giden Mahir ve Canfeza evlilik kararı aldı. Ancak Mahir, artık değiştiğini ve bunun aşk evliliği olmadığını artık sırf intikam için yaşadığını söyledi. Resmi olarak da evlenen ikili konağa geldi. Ancak bu kez Canfeza, Kilimci olarak değil Yılmaz soyadı ile konaktakilerin karşısına dikildi.