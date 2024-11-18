Genç oyuncu Rabia Soytürk: Oynadığım hikayeye gönülden tutunmalıyım

Şimdiye kadar çeşitli platformlarda yayınlanan pek çok başarılı işin içinde farklı karakterlerde gördüğümüz genç oyuncu Rabia Soytürk, oyunculuk hikayesini Şamdan Plus'a anlattı. Soytürk kariyer yolculuğu ile ilgili "Yolumun çok uzun olduğunu düşünüyorum, öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye hep devam etmek istiyorum ama artık yolun en başında olmadığımı da biliyorum" dedi. Mesleğini sadece alkış almak ve övgüler için yapmadığını dile getiren Soytürk, "Oynadığım rolde en gerçeğini yansıttığımı duymak benim için bir başarı. Oyunculuktaki hayalim de geride hep hatırlanacak bir karakter bırakmak" diye konuştu.

Güzel oyuncu oynadığı rollere ilişkin ise şunları söyledi: "Kesinlikle karakterin bir özelliğinden etkilenmem mümkün değil. Her şeyiyle öncelikle hikayeye gönülden tutunmam gerekiyor. Okuduğumda karakteri yaşatmam gerekiyor kafamın içinde. Duygularını, hislerini aktarıp aktaramayacağımı, karakteri paylaşıp paylaşamayacağıma emin olmam gerekiyor. Yapım ve ekip de tabii ki diğer önemli hususlar benim için."

KORKUNÇ DÖNGÜ

Dünyada kadınlara ve çocuklara yapılan eziyeti, hayvanlara ve doğaya verilen zararı asla kabul edemediğini de vurgulayan güzel oyuncu, "Her vicdanlı insanın yapması gerektiği gibi, ben de bu korkunç döngü nasıl değiştirilir, bizler neler yapabiliriz diye kafa yoruyorum" dedi.