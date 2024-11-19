Canfeza konaktaki dengeleri değiştiriyor

KOMİSER Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan "Bir Gece Masalı" yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

CANFEZA'NIN konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim, kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir'e delicesine bilenmiştir. Çılgınca bir öfkeyle Mahir'in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya'nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir. Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir'i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.