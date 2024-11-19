İzmir’in tarihine yanık kokusuyla acı yolculuk

Kurtuluş Savaşı'nın son safhasında, Batı Anadolu'da işgal ettiği yerlerden geri çekilirken "yakarak imha etme" politikası yürüten Yunan ordusunun geride bıraktığı enkaz ve ayrıca büyük İzmir yangını, açılan "Yanık Yurt" sergisinde ziyaretçilere anlatılıyor. Özel olarak hazırlanan "yanık" kokusunu da hisseden ziyaretçiler, sergiyle geçmişte "acı" bir yolculuğa çıkıyor.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM), İzmir tarihinin en önemli olaylarından birini, Yanık Yurt Sergisiyle gündeme taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesinde (APİKAM) açılan serginin küratörlüğünü İzmir Kent Tarihi Araştırmacısı ve Koleksiyoner Nejat Yentürk yürütüyor. Sergide pek çok fotoğraf ve film ilk kez gün yüzüne çıkarken, sergi için özel hazırlanan "yanık" kokusu da ziyaretçileri o acı günlere götürüyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sergiyi anlatan Nejat Yentürk, serginin bir araştırma çalışması olduğunu söyledi. Yentürk, "Kurtuluş Savaşı'nda, cephedeki iki ordunun çarpışması dışında, ziyaretçiyi sivil halkın neler yaşadığı üzerinde düşünmeye davet ettik. Öyle büyük acılar yaşanmış ki, onun ipuçlarını vermekle yetindik ve yerleşim yerlerindeki tahribatı sergilemeye çalıştık" dedi.