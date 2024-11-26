Ünlülerin yılbaşı tarifeleri netleşti

Yılbaşı'nın salı akşamına denk gelmesiyle, birçok otel, kutlamaları hafta sonu ile birleştirerek 5 günlük tatil programları hazırladı. İç pazara yönelik yılbaşı tatil planları 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba günü sona erecek.

Antalya, ünlü sanatçılarla yapılacak konserlerin merkezi haline gelirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oteller de yoğun ilgi görüyor. Ayrıca, 4-5 günlük programlarda ünlü sanatçılar iki konser de verebiliyor.

Antalya'daki otellerdeki konserler oldukça yoğun. Belek, Kemer ve Lara-Kundu bölgelerinde birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

REKOR HADİSE'DE

Cesur sahne kostümleri, dillere pelesenk olan şarkıları ve iddialı dansları ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, bu yıl 100'e yakın konser verdi. 2024 yılını şanslı geçiren ünlü popçu yılbaşı için de anlaşmasını yaptı.

31 Aralık'ta KKTC'de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı o konserden 10 milyon TL alacak. Konseri biter bitmez özel uçakla Kahire'de yeni yılın ilk konserini verecek olan ünlü şarkıcı bu konserden de 20 milyon TL kazanacak