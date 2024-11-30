Dostlarıyla 50. yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Esra Balamir, geçtiğimiz gün bir mekanda, yaş günü organizasyonu için sevdikleriyle bir araya geldi. Birçok ünlü ismin katılım gösterdiği etkinlikte Demet Akalın ve Okan Kurt, Maral, Alişan, Nagihan Karadere gibi isimler yer aldı. özel gününde hissettikleri hakkında konuşan Esra Balamir, "Her şey çok güzel, sade bir etkinlik hayal etmiştim ama arkadaşlarım sağolsunlar yalnız bırakmadılar, hep birlikte eğleniyoruz, benim için unutulmayacak bir doğum günü etkinliği oldu" ifadelerinde bulundu.

DEMET AKALIN

Kameralar karşısına geçen Demet Akalın, "Esra çok yakın arkadaşımız biliyorsunuz, onun için bu gece buradayız ama erken ayrılmak zorundayız. Çok kalamıyorum artık yaşlandık biz," ifadelerinde bulunarak eşi Okan Kurt ile objektiflere poz verdi.

ALİŞAN

Alişan'da Esra Balamir'in yaş günü etkinliğine katılan isimler arasındaydı. Alişan, "Her şey çok güzeldi. Her gün sabah 06:30'da kalktığım için günü erken bitiriyorum" dedi.