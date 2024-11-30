Şoray Uzun’un HGS isyanı: ’Hakkımı helal etmiyorum’

Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Şoray Uzun, İstanbul- İzmir otoyolunda yaşadığı HGS sorunu nedeniyle karşı karşıya kaldığı yüksek cezaya tepki gösterdi. İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesi yetmediği için geçiş ücreti ödeyemeyen Uzun, ertesi gün bakiyesini yüklemesine rağmen sistemin ödemeyi çekmediğini belirtti. Uzun, cezalı ödeme ve icra süreci sonucunda toplamda 8300 lira ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Uzun, yaşadığı bu sorunun ardından 700 liralık geçiş ücreti için 8 bin 300 lira ödeme yapmak zorunda kalacağını ifade ederek, duruma isyan etti.

'ADALETSİZLİK VAR'

Yeni Asır'a konuşan Uzun, "Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sistem çekmemiş niyeyse! Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.