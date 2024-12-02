Simge’nin İzmir itirafı şaşırttı

op müzik camiasında en çok konser veren isimler arasında yer alan Simge Sağın, bu kez de hafta sonu İzmir'de program gerçekleştirdi. Bornova'da bir mekanda dinleyicileriyle buluşan Simge, şarkılarının yanı sıra sahne kostümüyle de geceye damga vurdu. Dinleyicilerinin karşısına kolej kıyafetiyle lolita görünümünde çıkan güzel şarkıcı, sevenlerini kendine hayran bıraktı. Yaptığı danslarıyla da programa renk katan başarılı popçu şarkılarını sevenleriyle söyledi. İzmir'e her defasında keyifle geldiğini söyleyen Simge, "Benim sevgililerimin çoğu İzmirli'ydi. Çok nadirdir başka şehirden birisiyle ilişki yaşadığım. O yüzden İzmir'i bir başka seviyorum" dedi.