Holding ilk bölümüyle atv’de!

Gerçek hayatların hikayesini anlatan Holding isimli yeni dizi, ilk bölümü ile bu akşam saat 20.00'da atv'de başlıyor. Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, kıskançlıklar ve ihanetler izleyicileri ekrana kilitleyemeye hazırlanıyor. Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker'in hikayesini anlatan dizide Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır. En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır.

DİKKAT ÇEKEN KONU

Dizide, okullar Aydan'ın hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i de sokar. Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise, karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır. Bu karmaşanın içinde, amansız bir hastalığın pençesinde olduğunu öğrenen Osman, büyük bir kırılma noktasındadır.