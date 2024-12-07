Ezgi ’Yeni Bir Gün’ ile geri dönüyor

Rol aldığı dizi ve film projelerindeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Ezgi Mola, yeniden ekranlara dönüyor. Mola, yeni projede 'Yeni Bir Gün' adlı dizinin başrolünde yer alacak. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın, senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin teklifini kabul eden ünlü oyuncu, yeni yılda atv ekranlarında seyircilerle buluşacak.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Ekranlara dönmeye hazırlanan Mola, "Uzun süredir ekranda yoktum ama senaryo beni çok heyecanlandırdı. Üç bölümü okuyunca 'Ben bu işi yapıyorum, inanamıyorum' dedim" ifadelerini kullandı. Oğlu Can ve eşi Mustafa Aksakallı ile Londra tatilinden dönen Mola, yeni projesinde oğluna bakıcı desteği alacağını ve çalışma saatlerinde esneklik sağlanacağını belirtti. Yeni Bir Gün adlı dizide, Ezgi Mola, doğum nedeniyle iş hayatına ara veren ve üç çocuk annesi bir avukat olan Nehir karakterine hayat verecek. Nehir'in hayatı, eşi Serdar'la yaşadığı dramatik bir olayın ardından altüst olacak.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU NETLEŞİYOR

Oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci ve Nur Sürer'in yer aldığı diziye Berkay Ateş de dahil oldu. İngiliz yapımı "Keeping Faith"ten ülkemize uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturacak.