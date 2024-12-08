Kim Milyoner Olmak İster’de eğlenceli anlar: eş korkusu gündem oldu

atv'de yayınlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacı Selçuk Bülbül, tavırlarıyla ve verdiği cevaplarla izleyicileri güldürdü. Programa damga vuran yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda tedirgin olup yarışmadan çekildi. Ardından vereceği cevabı söyledi ve o yanıt doğru çıktı. Şoke olan yarışmacı Bülbül, "Eyvah evde sopayı yedik" diyerek karısından korkusuyla izleyicileri güldürdü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

ŞANSINI KAÇIRMIŞ OLDU

Programa katılan Selçuk Bülbül isimli yarışmacı, hareketleriyle yarışmaya damga vururken yaşadığı bir talihsizlik stüdyoyu kırdı geçirdi. "Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti baknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir?" sorusuna yanıt vermekte zorlanan Bülbül, yarışmadan çekilerek 100 bin TL ile evine dönme kararı alırken eğer devam etseydi ne cevap vereceğini belirtti. Yarışmaya devam etseydi "Safranbolu Evleri" yanıtını vereceğini belirten yarışmacının söylediği şık doğru çıksa da soruyu bilmesine rağmen yarışmadan çekilmiş oldu. 200 bin TL'yi sorunun yanıtını bilmesine rağmen kaçıran Selçuk Bülbül, karısını ima ederek "Eyvah evde sopayı yedik. Ya günlerce bulaşık yıkayacağım ya da çamaşırla uğraşacağım" deyip herkesi güldürdü.