Zulme karşı hep bir ağızdan ‘Yıkılasın İsrail’

Murat Kekilli, İstanbul'un Bostancı semtinde verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında Gazze'deki insani duruma dikkat çeken Kekilli, "Yıkılasın İsrail" adlı şarkısını seslendirerek İsrail'i sert bir şekilde lanetledi. Bu anlamlı ve duygusal an, dinleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Kekilli, aynı mekanda 20 yıl önce de sahne aldığını hatırlatarak, zamanın nasıl geçerse geçsin hayranlarıyla olan bağının asla azalmadığını vurguladı. "Yıllar geçse de beni dinleyenlerle aramdaki sevgi hiç azalmadı, hatta artarak devam ediyor. Bitmeyen bir sevgidir bu. Bunu da Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum" diyen Kekilli, müzikle kurduğu bağın gücünü ve dinleyicilerinden aldığı desteği dile getirdi. Konserde, geçmişten günümüze pek çok hit şarkısını seslendiren Kekilli, sahne performansı ve duygusal söylemleriyle izleyenleri mest etti. Sanatçı, müziğiyle sadece eğlendirmeyi değil, aynı zamanda toplumsal olaylara da duyarlı olmayı sürdürdüğünü bir kez daha gösterdi.