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Türkiye’ye mutlaka gidin!

Ünlü dansçı Vik White, İstanbul’a geldi. İstanbul’un tarihi güzelliklerine hayran kalan dansçı, “Günlerimin çoğu şehri keşfetmekle geçti” dedi.

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye mutlaka gidin!

Ünlü oyuncu Anne Hathaway ile The Idea of You adlı filmde rol alan ünlü dansçı ve oyuncu Vik White, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. Gerçek adı Slavik Pustovoytov olan, sahne adı olarak Vik White'ı kullanan ünlü yıldız, bu seyahati sırasında hem bir dans videosu çekti, hem de İstanbul'u gezdi.

Tekneyle Boğaz turu yaptı, Kapalıçarşı'da alışverişe çıktı. Bol bol çay içip baklava yedi.

İLHAM VERİCİ BULDU

Yolculuğunun detaylarını da paylaşan White, "Türk Hava Yolları ile harika bir uçuş gerçekleştirdik. Günlerimin çoğu şehri keşfetmekle geçti. Sabah 7'de manzaraya karşı uyanmak inanılmazdı. İstanbul her açıdan güzeldi. Bisiklet kiralayıp gezdik ve tekneye bindik. Gezinin en önemli noktalarından biri bir tekneyi kullanmamdı. Galata Kulesi'nde keşfedecek çok şey var. Böyle yerler görmek dansım için de çok ilham verici. Türkiye'ye mutlaka gidin" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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