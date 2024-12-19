Bir Gece Masalı zirveyi bırakmıyor

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'u başrolde buluşturan Bir Gece Masalı, salı akşamlarının en çok izlenen yerli yapımı oldu. Dizi, "Tüm Kişiler" kategorisinin çok izlenen yapımı olarak zirveye oturdu. Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi ayrıca, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Yayınlandığı süre boyunca sosyal medyada trend listesinde kalan Bir Gece Masalı, izleyiciyi ekrana kilitledi. Beğeniyle izlenen dizinin geçtiğimiz akşam yayınlanan on üçüncü bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 7,04 reyting ve yüzde 18,09 izlenme payı alarak en çok izlenen 100 program arasında birinci oldu.

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı, sürükleyici hikayesi ile ekranlara damgasını vurmaya devam ediyor.

BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza, atölye açmaya karar verir. Çalışıp kendi ayakları üzerinde durmaya karar verir. Bir yandan da Mahir'den özür bekleyen Canfeza yumuşamaz. Mahir ise özür dilemekten kaçar. Mahir'in eski sevgilisi İnci köşke gelir. Canfeza'ya karşı saygısızlık eder. Canfeza'da tüm Yılmazların önünde köşkün küçük hanımı olduğunu gösterir ve onu evden kovar. Atölye için para bulmak isteyen Canfeza, Sare ve Gülizar ile görüşmeye gider. Ancak iş adamları asılınca Canfeza adamlarının birinin kafasında sürahi kırar ve karakolluk olurlar. Selim pahalı hediyelerle Ceylan'ın gönlünü almaya çalışır. Kürşat'a tuzak kurar, Boris ve Selim amaçları Lord kim onu öğrenmektir. Babasını takip eden Canfeza, Boris'in kim olduğunu öğrenir. Mahir son anda Canfeza'yı da kendini de kurtarır. Ferman, Sevde'ye hamamda sevgilisi ile yakalanır. Canfeza yaşananlardan etkilenir ve Mahir'e bunun gerçek bir evlilik olmadığını, babasını hapse atınca biteceğini söyler.