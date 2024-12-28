Avşar sinemaya geri dönüyor

2018 yılında kendi yazıp yönettiği ve oynadığı Selfie isimli filmden sonra Hülya Avşar, yeni filmi Aşkın Dünkü Çocukları ile yeniden sinema dünyasına adım atıyor. Avşar'ın başrollerini usta oyuncular Uğur Yücel ve Mehmet Özgür ile paylaştığı film 31 Ocak tarihinde vizyona girecek.

GÜÇLÜ BİR HİKAYE

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği Aşkın Dünkü Çocukları, dostluğun ve aşkın gücünü anlatan sıcacık bir Ünye hikâyesini beyaz perdeye taşıyor. Çocukluk aşkı İsabel ile ayrı düşen ve yıllar içinde inatçı, yalnız bir adam olan Arif'in hayatı, Gürcü çocuk Nodiko sayesinde değişmeye başlar. Bu değişim, Ünye'den San Francisco'ya uzanan, geçmişle hesaplaşan ve geleceğe umutla bakan bir aşk hikâyesini izleyiciyle buluşturacak. Film, yaşını almış insanların çocukluklarına dönmek için bir araya gelip kurdukları sivil toplum inisiyatifinin keyifli hikayesi etrafında şekilleniyor. Filmde, yıllardır beyaz perdede görmediğimiz Derya Baykal ve başarılı oyuncu Derya Alabora da yer alıyor. Filmde ayrıca Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler ve Jessica May gibi sevilen isimlerin yanı sıra, Ünye'nin yerel halkı da rol alıyor.